Vittoria in rimonta per il Benfica, che batte il Farense e si qualifica ai quarti di finale della Taça de Portugal, la coppa nazionale portoghese. La squadra di Lisbona va sotto nel primo tempo ma si scatena in sei minuti nella ripresa: dal 56' al 62' segnano Schjelderup, Cabral e Bah.