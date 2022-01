CABRAL, Sui social si gode il titolo di MVP svizzero

In attesa del classico post di saluti al Basilea, il (quasi) neo attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha celebrato via social il suo premio come miglior giocatore della SuperLiga svizzera del 2021: "Sono molto felice di essere stato nominato miglior giocatore della Super League svizzera nel 2021, oltre ad aver vinto il titolo di miglior attaccante e di miglior giocatore dell'anno dal sindacato dei giocatori. È stato più di un anno speciale per me. Condivido questi premi con la mia squadra e i miei compagni di squadra. Grazie!"