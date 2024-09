C. ITALIA, Viola contro una Torino ed Empoli: i sedicesimi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso note anche date e orari dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. La Fiorentina, in virtù dell'ottavo posto dell'anno scorso, partirà dagli ottavi di finale, in cui affronterà la vincente di Torino-Empoli. La competizione sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Mediaset. Di seguito tutte le informazioni.

24/09/2024 Martedì 16.00 LECCE-SASSUOLO Canale 20

24/09/2024 Martedì 18.30 CAGLIARI-CREMONESE Canale 20

24/09/2024 Martedì 21.00 TORINO-EMPOLI Italia 1

25/09/2024 Mercoledì 16.00 PISA-CESENA Canale 20

25/09/2024 Mercoledì 18.30 UDINESE-SALERNITANA Canale 20

25/09/2024 Mercoledì 21.00 GENOA-SAMPDORIA Italia 1

26/09/2024 Giovedì 18.30 MONZA-BRESCIA Canale 20

26/09/2024 Giovedì 21.00 NAPOLI-PALERMO Italia 1