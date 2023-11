C. ITALIA, Il Genoa supera la Reggiana ai supplementari

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa di Gilardino passa per 2-1 sulla Reggiana grazie alla rete del solito Guðmundsson al 99' dei tempi supplementari e approda agli ottavi di Coppa Italia. Grande prova anche da parte dei ragazzi di Alessandro Nesta, che trovano il gol del vantaggio al 37' con Djamanca, ma che poi incassano prima la rete del pari per mano di Haps al 53' e poi il gol decisivo per il passaggio del turno di Albert Guðmundsson.

Subentrato al 78' anche il centrocampista viola, adesso in prestito alla Reggiana, Alessandro Bianco.