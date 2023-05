C. FIESOLE, Non seguiremo la squadra a Napoli

FirenzeViola.it

Pochi minuti fa la Curva Fiesole ha diramato un comunicato nel quale annuncia che non parteciperà alla trasferta di Napoli per la gara Napoli-Fiorentina che si disputerà domenica alle ore 18: "La Curva Fiesole si vede costretta a malincuore, a rinunciare alla trasferta di Napoli di domenica". Il motivo di tale scelta sono diversi tra cui la questione degli striscioni che, a fronte della nuova politica imposta dallo stadio napoletano, rischierebbero di non entrare: " Perquisizioni interminabili e ripetute, schedature di ogni partecipante con tanto di foto con documenti in mano e giri interminabili per arrivare allo stadio a partita ampiamente iniziata. A tutto ciò quest'anno si aggiunge la questione degli striscioni, FONDAMENTALE per noi, che dopo essere entrati ovunque in Italia e in Europa, rischierebbero di rimanere fuori vista la nuova politica imposta nello stadio napoletano. Tutto ciò non è più accettabile".