C.AVORIO, Alle 21 contro Ciad, Kouame dalla panchina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alle 21:00 match di qualificazione per la prossima Coppa d'Africa per la Costa d'Avorio di Kouamé che, dopo il 2-0 inflitto allo Zambia, cerca il bis anche contro Ciad. L'attaccante viola Kouame partirà dalla panchina anche in questa gara e sarà l'ultimo giocatore della Fiorentina impegnato con la sua Nazionale in ordine di tempo. .