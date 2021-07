C.AMERICA, Stanotte in campo l'Argentina: Gonzalez...

Dopo la vittoria di misura del Brasile sul Cile di Pulgar ed il successo ai calci di rigore del Perù contro il Paraguay, stanotte oltre Oceano si giocano gli altri due quarti della Copa America 2021. A Goiana (Brasile) l'Argentina affronta l'Ecuador (calcio d'inizio ore 03:00 italiane); il CT Scaloni potrebbe affiancare ai due totem offensivi (Leo Messi e Lautaro Martinez) Gomez, in gran forma nelle ultime uscite. Il Papu prenderebbe quindi il posto di Nicolas Gonzalez, che dovrebbe essere destinato a partire dalla panchina. In difesa il CT dell'albiceleste dovrebbe confermare German Pezzella, mentre l'altro viola, Martinez Quarta, dovrebbe far compagnia a Gonzalez in panchina. Nell'altra gara della notte, la sfida tra Uruguay e Colombia, sfida tra i due ex viola Caceres (che non è più di proprietà della Fiorentina da tre giorni) e Cuardado.