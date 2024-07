BURDISSO, Prende le distanze dall'affare Valentini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nicolas Burdisso prende le distanze dall'affare che ha portato Nicolas Valentini alla Fiorentina. Sui propri social l'ex direttore tecnico della Fiorentina, ma anche del Boca Juniors (squadra da dove arriva Valentini) ha infatti risposto così tramite il suo profilo Instagram alle illazioni e notizie circolate nell'ambiente gialloblù che lo vedrebbero dietro a quest'operazione di mercato. Questo quello scritto da Burdisso in merito: "Solitamente non intervengo nelle conversazioni pubbliche quando mi vengono dette versioni non vere, ma in questo caso sono costretto a farlo perché mi toccano dove fa più male.

Voglio fare alcune precisazioni affinché il mio nome non sia legato a un trasferimento nel quale non ho avuto e non ho alcuna influenza. Ho smesso di lavorare alla Fiorentina il 2 giugno 2024. Nei tre anni in cui ho ricoperto il ruolo di Direttore dell'Area Tecnica della Fiorentina, non ho mai consigliato il nome di Nicolas Valentini, nemmeno quando lavoravo lì”.