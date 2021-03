BULGARIA-ITALIA, Le formazioni: i due violazzurri...

Dopo la vittoria all’esordio contro l’Irlanda del Nord, l'Italia nel suo percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali cerca il bis in Bulgaria. Questo l’undici scelto da Roberto Mancini per la gara di questa sera, dove ancora una volta non figurano i due giocatori della Fiorentina convocati, ovvero Castrovilli e Biraghi: il centrocampista e il terzino non sono nemmeno in panchina e si accomodano dunque in tribuna anche stasera.

Da evidenziare che nella panchina della Bulgaria siede anche Petko Hristov, centrale difensivo classe '99 della Pro Vercelli di proprietà della Fiorentina.

Bulgaria (3-5-2): Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Tsetanov; Delev, Galabinov.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.