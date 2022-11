BRUXELLES, Guerriglia urbana per vittoria Marocco

Dopo il successo in Qatar del Marocco sul Belgio, diverse decine di tifosi dei Leoni dell'Atlante si sono riversati nelle strade del centro di Bruxelles e la zona della stagione di Mid. Ne è nata una serata di guerriglia urbana per l’intervento di un centinaio di agenti della polizia in tenuta anti-sommossa con camionette e idranti, dopo la distruzione dell’arredo urbano del centro e gli incendi appiccati ad auto, scooter e monopattini elettrici, soprattutto nella zona tra Lemonnier e Place Bourse: i tifosi hanno lanciato pietre e petardi contro la polizia. Per motivi di sicurezza il viale principale del centro è stato chiuso così come alcune fermate metro. Anche il sindaco ha rivolto un appello a evitare il centro città. Lo riporta gazzetta.it