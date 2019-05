BRIO, Proprietà viola sia chiara: non mi pare voglia...

Eletta come delusione della stagione da numerose voci, l'ex difensore, ed oggi commentatore sportivo, Sergio Brio ha così parlato della Fiorentina ai microfoni di Radio Rai: "I tifosi della Fiorentina non meritano una squadra al 14° posto. Da due anni a questa parte c'è stata una programmazione diversa con Corvino. Parliamo di una squadra abituata a stare lassù, ed è normale che fa fatica se lotta per non retrocedere. La proprietà deve essere chiara se vuole proseguire o meno, e credo che questa volontà non ci sia visti i risultati".