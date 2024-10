BRESSAN, Kean straripante: coppia assortita con Gud

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

L'ex calciatore Mauro Bressan a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha commentato la situazione in casa Fiorentina e non solo.

Palladino ha trovato la squadra giusta dopo la vittoria col Milan?

"Per me questa vittoria serve soprattutto per dare tranquillità e perché possa lavorare e mettere in campo le sue idee. Finora non ha giocato benissimo, deve trovare equilibrio tra i reparti ma è un risultato, quello con il Milan, che dà morale. Palladino lo sa, c'è ancora tanto lavoro da fare per arrivare a quello che vuole lui, ma questa vittoria serve".

Kean-Gudmundsson che coppia è? E' dietro solo a quella Thuram-Lautaro?

"Fare i paragoni ora no, vediamo a fine campionato. Sulla carta è una coppia ben assortita. Se stanno sempre bene...Kean è straripante, bello vedere un centravanti così alla Fiorentina, mancava un po', Gudmundsson deve ancora entrare in forma. Spero solo non si facciano male".