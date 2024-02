BREKALO, Rinato a Spalato. 3 assist e un gol in 4 partite

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se febbraio è stato un mese negativo per la Fiorentina che non è riuscita in campionato ad uscire da una crisi iniziata con l'arrivo del nuovo anno, tutt'altra situazione invece sta vivendo Josip Brekalo. L'esterno da quando ha lasciato Firenze per approdare all'Hajduk Spalato è tornato a giocare sui suoi livelli migliori.

In quattro partite disputate in Supersport HNL, la massima serie croata, l'ex viola ha messo a segno un gol e tre assist, risultando spesso decisivo per la formazione in maglia bianca. Un rendimento completamente diverso rispetto a quello avuto con la maglia della Fiorentina in cui Brekalo aveva realizzato solamente una rete, contro il Napoli al Maradona, in 18 partite.