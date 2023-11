BREKALO (SKY), Ci mangiamo troppi gol: non felici

L'esterno offensivo viola Josip Brekalo ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Conference contro il Cukaricki. Queste le sue parole: "Siamo in testa al girone e vincere la gara di domani può essere una grande oppotunità. Non siamo felici della situazione che stiamo passando dopo le ultime tre sconfitte in campionato e nonostante questo siamo sicuri che meritiamo di più. Arriverà ancora il nostro momento. Ci mangiamo troppi gol, abbiamo qualità ma probabilmente ci vuole più grinta da parte di tutti".