BRASILE-SERBIA, È 2-0: per Milenkovic 90'. Jovic...

Finisce 2-0 per il Brasile la gara contro la Serbia valida per il gruppo G del Mondiale in Qatar. Doppietta di Richarlison (62’, 73’), il quale soprattutto sul secondo gol ha regalato una vera e propria prodezza ai suoi tifosi. Novanta minuti di gioco per il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, che tra l’altro è risultato uno dei migliori tra i serbi per la solidità mostrata soprattutto in un paio di chiusure, di cui una decisiva su Vinicius. Per quanto riguarda Luka Jovic, invece, solo panchina questa sera.