BRANCA, Fiorentina un'incognita: può creare problemi

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, OSSERVATORE DELLA JUVENTUS IERI AL FRANCHI Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... NOTIZIE DI FV BIRAGHI, PROBLEMA PRIVATO MA SABATO COL MILAN CI SARÀ Nel pomeriggio Cristiano Biraghi ha lasciato il ritiro azzurro e fatto rientro a casa per motivi personali. Non emergono novità essendo il tutto legato ad una questione di natura privata, ma secondo quanto raccolto da... Nel pomeriggio Cristiano Biraghi ha lasciato il ritiro azzurro e fatto rientro a casa per motivi personali. Non emergono novità essendo il tutto legato ad una questione di natura privata, ma secondo quanto raccolto da... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 novembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi