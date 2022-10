BRAMBATI, La Fiorentina ha subito un sopruso

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto a TMW Radio per commentare alcuni temi caldi del dibattito calcistico, tornando anche sulle tante polemiche che ha generato Fiorentina-Inter di sabato sera: ""Credo che alla Fiorentina sia stato fatto un sopruso. E' stato fatto un errore evidente, manca un rosso sul rigore dato a Bonaventura. Io ripeto: che ci sta a fare il VAR? Ormai è una buffonata. Poi dico che la Lazio mi sorprende fino a un certo punto. Ho sempre stimato Sarri come allenatore. La Lazio ha un organico importante, di alto livello".