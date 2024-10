BRAGLIA, Viola-Milan più delicata per i rossoneri

FirenzeViola.it

L'ex portiere Simone Braglia intervenuto a TMW Radio ha parlato anche della prossima sfida tra Fiorentina e Milan: "E' una partita delicata soprattutto per il Milan, perché ci si aspetta sempre qualcosa di più. Ritengo che il Milan debba giocare per qualcosa d'importante, dovesse perdere, e ci sta, sarebbe grave. Qualche problema ancora c'è, e siamo lontani dal risolverli. Ricadrebbe nelle ennesime polemiche che riguardano il mercato e Fonseca. Nessuno poi in società esce per sostenerlo pubblicamente, quindi per questo è una partita delicata".