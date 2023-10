BRAGLIA, Napoli favorito coi viola. Juve? Poca serenità

FirenzeViola.it

Intervenuto alla trasmissione Maracanà a cura della redazione di TMW RADIO l'ex portiere Simone Braglia ha detto la sua su questo inizio di campionato tra il nervosismo di Massimiliano Allegri in conferenza stampa e la sfida di domenica sera tra Napoli e Fiorentina: "Il fatto di aver toccato nel vivo ha suscitato questa reazione. Non è un ambiente sereno, nel quale si può prospettare una stagione nella quale la rosa, che per me vale, può far vedere il suo valore. I troppi infortuni comunque condizionano.

Sono un po' troppi gli infortuni che si vedono ora, c'è qualcosa che non torna nella preparazione. Ma non è da adesso, è da tempo che la Juventus ha questi problemi che la condizionano"Se il Napoli gioca come le ultime due partite, con quella cattiveria agonistica, credo che possa avere la meglio".