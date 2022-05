BORGHI, La Fiorentina merita di lottare per l'Europa

Così il telecronista Stefano Borghi, sul proprio canale YouTube in merito al futuro della Fiorentina, sia per quanto riguarda gli obiettivi in questo finale di stagione che per le prossime annate: "La Fiorentina è andata ben oltre le più rosee aspettative, soprattutto considerando la cessione di Vlahovic e infortuni importanti come quelli di Castrovilli e Bonaventura; per questo, i viola meritano di giocarsi la qualificazione all'Europa fino all'ultimo. Il calendario è complicato, ma per quanto fatto la squadra di Italiano va applaudita. In pochi avrebbero pronosticato una stagione del genere, questa sarà comunque la base per un nuovo ciclo. Ma per il futuro ci sarà tempo, adesso la Fiorentina deve provare a conquistarsi il posto europeo".