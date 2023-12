BONUCCI, Dopo Firenze anche Roma disapprova l'acquisto

FirenzeViola.it

Ci risiamo, dopo la rivolta social da parte dei tifosi della Fiorentina, quando la scorsa estate la foto di un pranzo tra il direttore sportivo viola Daniele Pradè e il difensore Leonardo Bonucci aveva alimentato le voci di un possibile arrivo a Firenze dell'ex Juve, adesso a mobilitarsi sono i supporters della Roma.

Arrivato in estate all'Union Berlino dopo essere stato messo ai margini della rosa da Allegri, l'avventura di Leonardo Bonucci nella capitale tedesca potrebbe essere già al capolinea. Il club, infatti, dopo la grande stagione passata, sta vivendo un momento delicato: fuori dalla Champions e al 15° posto in campionato, appena a ridosso della zona playout. Per questo motivo il centrale campione d'europa potrebbe decidere di tornare in Italia già nel corso del prossimo mercato di gennaio e, stando alle ultime indiscrezioni, su di lui ci sarebbe la Roma di Josè Mourinho, che lo vorrebbe per puntellare un reparto che, senza Smalling, è piuttosto corto. Tuttavia, come detto, i tifosi giallorossi hanno già iniziato a manifestare il proprio disappunto sui social, dove sta spopolando l'hashtag #Bonucciout.