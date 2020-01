Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport Kevin Bonifazi è sempre più vicino a lasciare il Torino. Il difensore classe '96 starebbe spingendo per approdare alla Fiorentina ma la SPAL, dove ha già giocato la stagione scorsa, sta ancora insistendo per riportarlo a Ferrara. Anche l'Atalanta starebbe pensando al difensore in alternativa a Caldara.