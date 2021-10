BONFRISCO, 1-1 Napoli? Norme si contraddicono

L’ex direttore di gara Angelo Bonfrisco ha commentato gli episodi arbitrali dubbi che ci sono stati nel corso della partita tra Fiorentina e Napoli, a cominciare dal rigore degli azzurri che sulla terza ribattuta è stato trasformato: “L’episodio di ieri ha una contraddizione regolamentare: è stato semplificato l’episodio, Insigne arriva prima sul pallone e Dragowski è stato bravo a respingerlo. La dinamica porta Insigne a caricare il portiere e tutto viene visto come un normale contrasto di gioco, a norma di regolamento. Sozza è un arbitro emergente che farà bene in futuro, non lo condanno. Il problema è che nel momento del contrasto il portiere viola non viene messo in condizioni di respingere ancora la palla. Da qui le legittime perplessità dei viola, che volevano un fallo. Ma il principio regolamentare dice altro però, nonostante il regolamento preveda anche che se il portiere è per terra il gioco va fermato. Io sono per decretare corretta la scelta di gioco ma è anche vero che c’è una evidente contraddizione delle norme. Ecco perché se fosse stato annullato non ci sarebbe stato nulla di male”.