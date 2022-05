BONANNI, Europa? Vedo la Fiorentina indietro. Roma...

A TMW Radio è intervenuto Massimo Bonanni, ex calciatore e allenatore, per commentare la volata all'Europa: "Mourinho è logico che dica determinate cose sull'importanza della Coppa. A Roma ha caricato l'ambiente ed è gusto che gli dia importanza. Nella lotta per l'Europa vedo la Fiorentina indietro. L'Atalanta gioca con l'Empoli, ma la Viola ha la Juventus. Pensare che stecchi ancora l'Atalanta è difficile, ma tutto può succedere".

Dove vedrebbe bene Gasperini?

"E' un grandissimo allenatore che però non può allenare grandi giocatori. Ha costruito l'Atalanta e l'ha fatta diventare una grande con giocatori buoni ma non top. In Italia non credo possa allenare Juve, Inter, forse solo il Milan, ma per il resto no. Magari Bologna, se Saputo dopo Sartori prende anche lui. Oppure la Fiorentina. La Viola potrebbe essere la nuova Atalanta".