BOLOGNA-VENEZIA, Le formazioni ufficiali del match

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna cerca i tre punti per ripartire dopo le due sconfitta di fila tra Serie A e Champions League, il Venezia per ricominciare dopo i tre stop in campionato. Al Dall'Ara, alle 20:45, va in scena il terzo anticipo del sabato della 14a giornata di Serie A, con le seguenti formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Odgaard, Karlsson; Castro. Allenatore: Italiano

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Nicolussi Caviglia, Haps; Duncan, Oristanio, Pohjanpalo Allenatore: Di Francesco