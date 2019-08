BOLOGNA-SPAL, Mihajlovic in panchina. Le ufficiali

EX VIOLA UFFICIALE, MIRALLAS PASSA ALL'ANVERSA L'ex esterno viola, Kevin Mirallas lascia la premier e torna in Belgio, all'Anversa. Ecco il post dell'Everton che saluta l'attaccante, dopo i 7 anni passati nel club, dei quali uno in prestito alla Fiorentina nella scorsa stagione, che però non ha... L'ex esterno viola, Kevin Mirallas lascia la premier e torna in Belgio, all'Anversa. Ecco il post dell'Everton che saluta l'attaccante, dopo i 7 anni passati nel club, dei quali uno in prestito alla Fiorentina nella scorsa stagione, che però non ha... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 Agosto 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi