BOLOGNA, Riecco Zurkowski: pronta la trattativa

Come riporta il Corriere dello Sport, non è del tutto ospito l'interesse del Bologna per Szymon Zurkowski, centrocampista della Fiorentina. Nei prossimi giorni la società bolognese contatterà la Fiorentina per tentare di imbastire una trattativa provando a scavalcare l'Empoli perché è considerato il profilo giusto per completare il reparto di Mihajlovic. Ma occhio agli azzurri che restano molto interessati.