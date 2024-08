BOLOGNA, Italiano su un ex obiettivo della Fiorentina

FirenzeViola.it

Non solo Vranckx: il Bologna punta a un altro calciatore finito quest'estate nel mirino della Fiorentina: secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, la squadra di Vincenzo Italiano, ancora incompleta soprattutto dietro, avrebbe bussato alla porta dell'Udinese per Jacka Bijol, centrale sloveno protagonista nell'ultimo Europeo e accostato anche ai viola: Tmw scrive come ci sia ancora distanza sulle cifre e la volontà del club al momento appare quella di trattenere il difensore.