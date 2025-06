Bologna, è fatta per Immobile: si aspetta il via libera definitivo del Besiktas

Ciro Immobile è a un passo dal Bologna. Secondo quanto riporta Sky Sport, dopo i contatti degli ultimi giorni con il Besiktas ora si è assottigliata di molto la differenza economica per far quadrare i conti, e gli emiliani aspettano il via libera definitivo dei turchi che arriverà nelle prossime ore. L’ex capitano della Lazio firmerà un contratto di un anno più opzione, ma intanto è ormai cosa fatta per il suo ritorno in Italia.