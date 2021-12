BOLOGNA, Dominguez, Viola e Molla positivi al Covid

Non si ferma il conto delle positività riscontrate in Serie A: a seguito del rientro dalle vacanze dei calciatori e dei test a cui sono stati sottoposti, i casi di Covid-19 tra i calciatori sono aumentati nel giro di poche ore. Dopo le notizie di positività riscontrate nel gruppo squadra della Fiorentina (quattro tesserati in tutto, di cui un calciatore), l'ultima società in ordine di tempo a comunicare altri giocatori colpiti dal Covid è il Bologna, che con una nota ufficiale condivide anche i nomi dei positivi. Si tratta di Marco Molla, Nicolas Viola e Nico Dominguez. Ecco il comunicato:

Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Marco Molla, Nicolas Viola e Nicolas Dominguez. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare.