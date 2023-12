BOLOGNA, Di Vaio fa chiarezza sulla clausola di Zirkzee

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Joshua Zirzkee è l'uomo del momento in casa Bologna. L'attaccante olandese classe 2002, già 7 gol in questa stagione, sembra essersi sbloccato anche sotto porta e sta incantando per qualità e giocate sulla trequarti. A proposito del futuro di Zirkzee, il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio s'è così espresso sul tema:

Quante telefonate avete già ricevuto per Zirkzee?

Nessuna. E comunque non risponderemmo. Joshua è un nove e mezzo sì, ma non assomiglia a nessuno: pezzo unico".

E quella clausola?

"Vale solo per il Bayern (di 40 milioni, ndr), articolata. Per gli altri club il prezzo è libero...".

A gennaio i top player non si muoveranno, giusto?

"Giusto".

Acquistato nell'estate 2022 per 8.5 milioni di euro, Zirkzee è stato prelevato dal Bayern Monaco con un accordo che prevede l'incasso da parte del club campione di Germania del 50% sulla futura rivendita. Dopo aver realizzato due soli gol nella scorsa Serie A alle spalle di Marko Arnautovic, Zirkzee in questa stagione è letteralmente esploso. Ha numeri importantissimi: otto gol e quattro assist tra campionato e Coppa Italia.

Classe 2001, per il Bologna ha già una valutazione sui 50 milioni di euro. E il Bayern, stando agli accordi stipulati, è l'unico club che può acquistarlo per una cifra più bassa e già fissata.