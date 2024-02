BOLOGNA, Colletta per T. Motta: la risposta del tecnico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A meno di una settimana di distanza dalla vittoria contro la Lazio, il Bologna si prepara a tornare in campo. Domani sera, infatti, è in programma il match casalingo contro l'Hellas Verona che Thiago Motta, tecnico dei felsinei, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l'Hellas. Tra le risposte date anche una che ha stuzzicato il mister dei rossoblù su una colletta partita in città per farlo rimanere sulla panchina del Bologna anche nella prossima stagione: C'è stata una raccolta firme per lei intitolata "Thiago resta con noi".

"Ringrazio tantissimo i tifosi per il loro affetto e in particolare Giovanni Bertelli. Sono però sicuro che loro come noi pensano a domani, a fare una bella prestazione contro il Verona".

T. Motta si è soffermato anche sui recenti exploit dei suoinei secondi tempi:

"Questo è un dato che dipende anche dalle caratteristiche degli avversari. L'ultima è stata la Lazio che tre giorni prima aveva vinto contro il Bayern Monaco. Nel primo tempo hanno giocato tantissimo sui nostri errori e gli abbiamo concesso qualcosa. Poi però grazie al lavoro di squadra siamo riusciti a rimanere in partita e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio perché la partita si è aperta di più e noi siamo cresciuti molto meritando la vittoria. Non credo che sia un caso questo numero relativo ai secondi tempi, ma come dico sempre ogni partita ha la sua storia. Di certo noi cerchiamo di approfittare ogni volta che il nostro avversario si apre".