Bologna a -2 dalla Fiorentina, lavoro a parte per Odgaard e Pedrola

Il Bologna ha ripreso gli allenamenti a Casteldebole due giorni dopo la vittoria della Coppa Italia e in vista della sfida contro la Fiorentina in programma domenica sera a Firenze. Seduta di scarico per i giocatori che hanno giocato di più nella finale, esercitazioni tecnico-tattiche per gli altri. Allenamento differenziato per Jens Odgaard ed Estanis Pedrola, terapie invece per Martin Erlic che quindi rischia di dover saltare la prossima partita con la Fiorentina.