BOGA, Il Marsiglia lo vuole: pronti 13-14 milioni per lui

Jeremie Boga si avvicina all'Olympique Marsiglia. Il club francese, su precisa richiesta del tecnico Tudor, sta trattando con la Dea e ha messo sul piatto una potenziale proposta da 13-14 milioni. Ancora la distanza è ampia ma non incolmabile visto che i Percassi chiedono una cifra non inferiore ai 18 milioni per il francese cresciuto a Londra. Da ricordare come sulle sue tracce sia ancora vigile anche la Fiorentina. A riportarlo è Il Giorno.