Boga assalito dai tifosi del Nizza, ancora sotto shock: vuole lasciare il club a gennaio

vedi letture

A distanza di una settimana dall'aggressione dei tifosi del Nizza verso alcuni calciatori al centro di allenamento del club, alcuni giocatori contro Terem Moffi e Jérémie Boga, hanno visto i loro periodi di malattia prolungati di diversi giorni. Ques'ultimo è entrato in ottica Fiorentina in vista del mercato di gennaio, poiché restano parecchi dubbi sul suo futuro nel club francese. Boga era stato messo in congedo fino a domenica 7 dicembre, ma il periodo di stop è stato allungato di altri sette giorni. Entrambi i calciatori sono ancora sotto shock per la violenza subita, con calci e pugni ricevuti dai propri sostenitori a seguito di un periodo nero in termini di risultati sportivi (7 sconfitte di fila e classifica di Ligue 1 peggiorata).

Non solo: l'attaccante nigeriano di 26 anni e l’ala ivoriana di 28 anni non vogliono più giocare con il Nizza dopo quanto accaduto. Intanto il procuratore della Repubblica di Nizza ha annunciato l’apertura di un’inchiesta per "violenze aggravate" dopo la denuncia presentata da Boga e Moffi, ricevendo il sostegno dei compagni di squadra domenica con le maglie con i loro nomi indossate durante il riscaldamento prima dell'ultimo ko incassato contro l'Angers in campionato. Il prossimo appuntamento degli aquilotti è contro il Braga in Europa League, prima della trasferta impegnativa col Lens di Ligue 1.