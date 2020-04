Kevin Prince Boateng, attaccante della Fiorentina in prestito al Besiktas, ha parlato così del suo futuro alla stampa tedesca: "Non è facile, ora come ora, dire dove giocherò la prossima stagione. Aspetterò e staremo a vedere. Quando un giorno dirò addio al calcio potrò dire di aver giocato nel Barcellona".