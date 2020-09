BOATENG, Monza sfida più difficile della mia carriera

Kevin Prince Boateng ha affidato a Twitter un messaggio per festeggiare la firma col Monza dopo l'esperienza alla Fiorentina: "Forse è la sfida più difficile della mia carriera ma non vedo l'ora di iniziare. Forza Monza!".

ITS OFFICIAL ‼️‼️‼️ Maybe the toughest challenge in my career, but I can’t wait to get going...

Forza @ACMonza ️ #monzA pic.twitter.com/Ds82q8T0Fo