Boateng e Besiktas si dicono addio con una partita d'anticipo. Il giocatore della Fiorentina, in prestito in Turchia, non sarà infatti in grado di giocare l'ultima partita in programma perché ha un edema alla caviglia, dopo una botta rimediata nella scorsa gara. Così giocatore e club sono ai saluti. Lo scrive il sito https://www.hurriyet.com.tr/