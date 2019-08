BISOLI, Club ha dato linea giusta su Chiesa. Tonali...

Pierpaolo Bisoli, ex collaboratore tecnico della Fiorentina ai tempi di Buso e Zoff, ha parlato a TMW Radio della Fiorentina che sta nascendo: "La società ha dato una bella linea, Chiesa non si tocca, a meno di offerte irrinunciabili. Vuole riportare la Fiorentina dove merita. Diamogli tempo, serve assemblare una squadra. Bene Badelj e la riconferma di Chiesa. La Fiorentina farà parlare di sè, ma guai a volere tutto e subito. Tonali e Brescia? C'è un presidente che ha un'ottima visione del calcio. Ha un gruppo importante e non vuole privarsene, per questo si passa dalla conferma di Tonali. Prima di privarsi dei suoi gioielli, ci penserà cento volte".