BIRAGHI (SKY), Cosa ci ha insegnato finale C. Italia

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky alla vigilia della finale di Conference League contro il West Ham: "Se siamo qui è perché siamo una squadra? Sì, penso che sia la base di tutti gli sport di squadra. La prima regola è creare un gruppo. Per gruppo intendo giocatori, staff tecnico, società etc. Non si sono solo i giocatori, dietro di noi ci sono 30-40 persone che lavorano per noi".

Cosa vi ha insegnato la sconfitta in finale di Coppa Italia?

"Come ogni partita, insegna qualcosa. Essendo una partita secca, abbiamo capito che i pochissimi errori fatti nella finale di coppa Italia, li abbiamo pagati a caro prezzo. Lo sapevamo, ma ne abbiamo avuto conferma: non possiamo sbagliare nulla"

Hai preparato un discorso per la squadra?

"No, non ho preparato niente, vedremo domani: se la squadra ha bisogno, sono a disposizione".

Negli ultimi mesi è cresciuta l'intesa con Nico Gonzalez. Anche tu preferisci avere Nico dall'altra parte per sfruttare i tuoi cross?

"È cresciuta la connessione adesso perché nella prima parte di stagione non c'era, ha avuto un problema fisico che lo ha tenuto fuori a lungo. È importante conoscersi, sappiamo che Nico attacca bene la porta ed è bravo nel gioco aereo, le mie qualità vanno d'accordo con quelle di Nico. Sappiamo che siamo forti e su questo dobbiamo insistere".