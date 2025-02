Bilanci stagione 23-24, Fiorentina nona in Serie A: rosso di 6 milioni

Il portale Calcio e Finanza ha pubblicato i dati, relativi alla stagione 2023-2024, dei conti dei 20 di Serie A. Facendo una classifica dei bilanci, la Fiorentina sarebbe nona con un passivo di 6 milioni di Euro. Solo sette formazioni hanno chiuso la scorsa stagione con i conti in regola, con il primato che spetta al Napoli con un attivo di 68 milioni. Secondo posto per la Lazio (+38,5 milioni), mentre terzo gradino del podio per il Lecce (+14 milioni). Ultime posizioni per la Roma (-81,4 milioni) e la Juventus (-199,3 milioni). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: