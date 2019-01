BIGICA, Spirito giusto, chi entra sa di avere un peso

Emiliano Bigica ha parlato alla fine dei 90 minuti della Fiorentina Primavera contro il Milan: "Il Milan è ultimo ma noi sapevamo che la sua classifica è bugiarda e che dovevamo approcciare bene la gara, come abbiamo d'altronde fatto nel primo e nel secondo tempo. La giocata di un singolo, con il gran gol di Kukovec, ci ha permesso di vincere questa gara molto insidiosa e ne sono davvero felice. Chi è entrato lo ha fatto nel modo giusto perché significa che i ragazzi hanno capito che tutti hanno un peso e possono trovare spazio. Forse abbiamo pagato in termini di brillantezza per il campo grande ma pesante. Mercoledì abbiamo questo quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus, non vedo l’ora di giocarla perché c’è ancora amarezza per la gara di Torino. Vogliamo rifarci, con umiltà e concentrazione".