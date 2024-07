BIASIN, Zaniolo? Tra Viola e Dea sceglierei l'Atalanta

FirenzeViola.it

Il noto giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto a Cronache di Spogliatoio e tra i vari temi trattati anche alcuni legati alla Fiorentina come il mancato rinnovo di Bonaventura e la sfida tra Viola e Atalanta per Zaniolo. Questa la sua risposta alla domanda relativa alla scelta di Nicolò Zaniolo tra Fiorentina e Atalanta, entrambe in pressing per l'ex Roma: "Tra Fiorentina e Atalanta scelgo i bergamaschi perché Gasperini riuscirebbe a riportare ad alti livelli chiunque. Lo ha dimostrato e io mi affiderei a lui. La Fiorentina gli darebbe un altro tipo di dimensione, ma l'Atalanta rappresenta una certezza per un giocatore che ha bisogno di ripartire".

Riguardo invece a Bonaventura Biasin ha risposto così riguardo a quello che potrebbe essere il futuro del trequartista marchigiano: "Bonaventura è un ragazzo intelligente e per il suo bene penso debba scendere di livello. Magari scegliendo un progetto interessante, come potrebbe essere quello del Como".