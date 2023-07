BERTI, Pensavo di essere riscattato ma non sono deluso

Il centrocampista classe 2004 Tommaso Berti ha concluso la sua avventura nella Primavera viola, visto che non è stato riscattato dalla Fiorentina. Il giocatore sembra però tranquillo al riguardo, come ha raccontato al Corriere di Romagna: "Non sono deluso, perché sono scelte che vanno sempre rispettate. Avendo giocato tanto e avendo segnato 9 gol da centrocampista, pensavo di essere riscattato anche perché Aquilani era contento di me, però evidentemente sono state fatte altre scelte. Ma il mancato riscatto non lo considero una bocciatura o un declassamento, anzi. Sono pur sempre un giocatore del Cesena, la squadra della mia città. Intanto mi sto allenando, in bici e con la corsa, per essere al top a metà luglio. Vivo queste settimane come sempre, con la mia solita serenità. Non vedo l’ora di ricominciare, un anno nuovo è sempre una nuova sfida, dove ti metti in gioco".

Il "fisico leggerino" potrebbe aver condizionato le scelte viola: "Sorrido. Il fisico conta, ci mancherebbe. Però a calcio si gioca con una palla e i piedi. E anche la testa fa la differenza. Non penso di non essere adatto. A questo punto io spero di rimanere, anche se l’estate è lunga".