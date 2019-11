BERRETTINI, Fa la storia: il tweet della Fiorentina

Matteo Berrettini, quest'oggi, si è iscritto alla storia del tennis italiano riuscendo ad avere la meglio nei confronti dell'austriaco Dominic Thiem in due set, aggiudicandosi così la prima vittoria tricolore nella storia delle ATP Finals, impresa mai riuscita a nessun altro prima di lui, neanche a mostri sacri del gioco quali Panatta o Barazzutti. Essendo notoriamente tifoso viola, la Fiorentina non ha mancato di dedicargli un tweet, eccolo.

Matteo #Berrettini



N. 8 ✅ #ATPFinals ✅

First Italian player to win a match in the single main draw at the ATP Finals ✅

Fiorentina fan ✅



#ATPFinals #AtpFinals2019 #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/iQm3GpzfKT