BERGE, Ha rifiutato i viola per giocare la Champions

Il giornalista belga Geert Foutre ha commentato così il mancato trasferimento di Berge alla Fiorentina: "Il giocatore da tenere d'occhio nel Genk è Berge, che aveva offerte dalla Fiorentina e dalla Premier League ma ha preferito restare perché voleva un club di Champions League. Inoltre il club voleva 20 milioni. Ianis Hagi? Ha scelto di andare al Genk perché qua c'è sempre un progetto per i giovani. Il primo anno non ci saranno pressioni su di lui, fra 2-3 stagioni potrà andare in una squadra più prestigiosa".