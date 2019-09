BEPPE GALLI, Viola possono fare bene. De Paul...

L’operatore di mercato Beppe Galli ha parlato così del nuovo campionato. Ecco quanto detto: "La Serie A sta riacquistando credibilità. E questo è molto importante. Commisso ha detto che non avrebbe ceduto Chiesa e ha mantenuto la parola, la Fiorentina con il giusto tempo può fare bene. Pradè ha fatto un ottimo lavoro, però ora bisogna dare tempo a questo gruppo. A Firenze c’è voglia di fare le cose per bene. De Paul? L’Udinese non ha mai svenduto i calciatori. Dal Friuli non è mai partito un calciatore per sua volontà senza che arrivasse una proposta giusta. Quando si firmano dei contratti ci sono diritti e doveri, non è che l’Udinese non ha ceduto De Paul, semplicemente non sono arrivate proposte adeguate".