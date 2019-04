BENARRIVO, Jovetic? Potrà essere il nuovo Baggio

Queste le parole dell'ex giocatore del Parma Antonio Benarrivo ai microfoni di RadioToscana circa il prossimo match tra i gialloblù e la Fiorentina: "Giovinco e Jovetic sono due grandi campioni, hanno davanti un grandissimo futuro. Bisogna capire se riusciranno a superare il peso delle grandi squadre. Ci sono campioni che mentalmente si bloccano quando arrivano in una big. Loro due devono ancora andare in una grande squadra per capire il loro effettivo valore. Il test più importante per un calciatore è quello. Oggi Jovetic non è ancora ai livelli di Roberto Baggio, con cui ho giocato, perché credo che la storia del Divin Codino parli per lui, anche se auguro al montenegrino di fare meglio di quest'ultimo. Il numero 8 gigliato è una mina vagante, perché non ha una collocazione tattica precisa. La cosa bella di Jovetic è che non gioca mai spalle alla porta, ed essendo bravissimo nell'uno contro uno e nel vedere la porta,è difficilissimo da marcare. Amauri ha fatto bene a scegliere la Fiorentina. L'italo-brasiliano non ha fatto gol, ma ha portato via uomini al resto dei compagni. Delio Rossi sta finalmente vedendo i frutti del suo lavoro, ma sono felice anche per il Parma, dove Colomba ha pagato oltremodo solo per colpa di alcuni risultati, ma Donadoni ha dato la giusta scossa".