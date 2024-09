BELTRAN, Cosa cambia tra Italiano e Palladino. Io voglio segnare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Lucas Beltran è stato scelto titolare oggi da Palladino e a DAZN ha parlato così: "Sono molto felice per la qualificazione in Conference League, abbiamo tante cose da migliorare, lavoriamo tutti i giorni per migliorare ascoltando il mister. Abbiamo una grande squadra, vogliamo fare sempre il meglio".

La grande differenza tra Palladino e Italiano?

"La scorsa stagione andavamo più in pressione alta, ora siamo una squadra più corta difendendo un po' più insieme. Quello è il cambio più importante, cambia anche il sistema di gioco. Sappiamo che dobbiamo fare meglio e abbiamo tante cose da migliorare".

Vuoi fare più gol dello scorso anno?

"Si sempre, la scorsa stagione è stata normale per me. Io sono così, mi piace sempre fare di più e comunque voglio fare di più".