BELOTTI, Finale da gestire al meglio: come per l'Europeo

Andrea Belotti, centravanti della Fiorentina, parla ai canali ufficiali del club in vista della finale di Conference League contro l'Olympiacos.

Ci avrebbe creduto se, quando è arrivato dalla Roma, le avessero detto che avrebbe fatto la finale?

"Lì per lì no, perché arrivare in finale è sempre un percorso molto lungo, con squadre forti. Si sa quanto è dura arrivare fino in fondo, siamo riusciti anche quest'anno a raggiungere la finale. Può essere solo una motivazione in più".

Come si prepara la finale avendo anche l'impegno di Cagliari?

"C'è da andare là a fare una grande prestazione, che ci servirà per preparare la finale del 29. Poi la finale si prepara cercando di fare tutto ciò che chiede il mister. Ci sarà da gestire tantissimo l'emozione, perché quel che si vive è moltiplicato rispetto a una gara normale. Ma siamo fiduciosi, andremo là a fare una grande partita".

Da Campione d'Europa in carica, come si preparano certe sfide?

"Per me fu tantissimo, ciò che ho vissuto in quell'Europeo me lo porterò dietro per tutta la carriera. Lì è stato importantissimo mantenere la calma, giocavamo in Inghilterra contro l'Inghilterra, e andammo sotto dopo pochi minuti. Sembrava andasse tutto male, ma gestimmo bene ogni momento della gara. Anche a questo giro dovremo fare così".

Un gol in finale con vittoria della Fiorentina. Cosa darebbe?

"Tutto (ride, ndr). So quanto conta il trofeo per questa maglia, sono pronto per far sì che questo accada. Per noi, per Firenz e i fiorentini, ma in primis per Joe (Barone, ndr)".